القوى العاملة : بحضور 45 منشأة صناعية.. مبادرة سلامتك تهمنا تستكمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:26 مساءً - إستكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط مبادرة "سلامتك تهمنا" للسلامة والصحة المهنية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحضور عدد ٤٥ منشأة صناعية ، والتى تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة تحقيقا لأهداف التنميه المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت العاملة في المحافظات بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والممتلكات .

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بدأت فعاليات المبادرة بكلمة منها اوضحت فيها الدور المحورى الذى تلعبه أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية داخل المحافظة وما تقدمه من تفتيش وندوات توعية وتثقيف وتجارب لخطط الطوارئ بالمنشآت وذلك من اجل توفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاج وتحافظ على العمال من المخاطر الموجودة داخل بيئة العمل .

وأضافت مدير المديرية ، أنه شارك في المبادرة الكيمائي محمد مدكور باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية والذى قام بإلقاء محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت ، والمهندسة هالة محمود القحطاني مدير إدارة السلامة بدمياط ، كما انتهت المبادرة بعمل مناقشة مفتوحة وتقديم الاستفسارات من السادة المشاركين وتم الرد عليها فيما يخص تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية واحكام قانون العمل في هذا الشأن .