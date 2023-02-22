”القوى العاملة ”:جولة تفقدية لإحدى مدارس المتفوقين بالبحر الأحمر ..وتعاون مشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن تفقد إحدي مدارس المتفوقين والتكنولوجيا وهي واحده من ١٩ مدرسة للمتفوقين بالتعليم الاعدادي ، وذلك للاطمئنان علي سير العمل والمناهج الدراسية للطلاب ، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب من البرامج التى تقدمها الوزارة ومديرياتها بالتعاون مع جميع المنشآت لتوفير افضل الخدمات التدريبية والتعليمية للشباب من الجنسين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير وتحديث مناهج التدريب للتلائم مع احتياجات سوق العمل وموائمة البرامج التدريبية مع تلك المتطلبات .

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره ، أنه قام بتفقد المدرسة وأستقبلته أمال ايوب مدير المدرسة ، والتي قامت بدورها بتوضيح المناهج التعليمية التى تدرس بالمدرسة ، والتي تعتمد علي البحث العلمي وأصوله دون الالتزام بكتاب معين ، كما تفقد المعامل المتقدمة التى تحتوى على اجهزه متطورة ، واستعرض خلالها جهود المديرية وما تقدمه من برامج للشباب من الجنسين يمكن التعاون خلالها مستقبلاً لخدمة الطلاب ، ورافقه خلال التفقد مدير مكتب عمل الغردقة .

يذكر أن مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالبحر الاحمر STEM هى واحدة من 19 مدرسة على مستوى الجمهورية وقد تم افتتاحها فى اكتوبر 2015 ، وهى مدارس ثانوية حكومية ذاتِ طبيعةٍ خاصة أطلق عليها مدارس المتقوقين في العلوم والتكنولوجيا علي غرار نظام التعليم الأمريكي المعروف باسم (ستم) وتستهدف هذه المدارس رعايةَ الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم علميا وتكنولوجيا وتقديمَ كافةِ أوجه الدعم والتعليم الجيد لهم من أجل خلقِ جيلٍ جديدٍ من العلماءِ ، كما انها مجهزة بأحدث الاجهزة العملية والمعامل المتطورة ونظام التعليم بها قائم على نظام المشروعات Capstone لتقديم حلول تطبيقية لمشكلات موجودة بالفعل فى مصر عن طريق البحث العلمى والتفكير الناقد والعمل فى مجموعات .