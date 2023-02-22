”القوى العاملة”:مفاوضة جماعية ناجحة تُحقق مطالب 428 عاملاً بشركة قطاع خاص بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بشأن مفاوضة جماعية ناجحة مع إدارة شركة "افكو مصر" إحدى شركات القطاع الخاص ،وذلك بحضور ممثلي العمال من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة،تحقق من خلالها مطالب 428 عاملاً بالشركة فى صرف علاوة غلاء معيشة لكافة العاملين،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع مواقع العمل والإنتاج ،والسعي المستمر نحو تعزيز علاقات العمل لتحقيق مطالب طرفي العملية الانتاجية ..

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس فى تقريره ، انه قد ورد كتاب من اللجنة النقابية للعاملين بشركة افكو مصر قطاع خاص الى المديرية للتدخل لدى إدارة الشركة لمطالبتهم صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بها وعددهم 428 عاملا ،وجرى تشكيل فريق عمل من إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية، والتوجه الي مقر الشركة ومقابلة العضو المنتد ومدير الموارد البشرية ..واضاف مدير المديرية انه تم الاجتماع مع كافة الاطراف المعنية من ممثلي الادارة والعمال ،ونجحت المفاوضة في تنفيذ مطالب العمال المشروعة.