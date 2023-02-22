11 تنبيها للتعامل حال حدوث هزات أرضية داخل المنشآت التعليمية

جدة - نرمين السيد - وتضمن المنشور 11 تنبيها على جميع القائمين على العملية التعليمية الالتزام بها فى حالات الزلازل وهى:

- التزم فى مكانك داخل المنشأة (مكتب/فصل)، ولا تخرج تفاديا لسقوط الأنقاض فوق رأسك.

- يجب على المعلمين والمشرفين التنبيه على الطلبة بالاختباء تحت أثاث صلب مثل التختة (الديسك)، أو المكتب أثناء حدوث الزلزال.

- احرص على حماية رأسك بدرجة أولى، أو النصف العلوى من الجسم تفاديا لسقوط أغراض، أو أشياء من السقف.

- تحرك حيثما تحركت الأشياء التى تختبئ تحتها، لحين التأكد من أن الهزة الأرضية قد انتهت.

- إذا لم تجد ما يمكن أن تختبئ تحته عليك أن تقف منتصبا بجوار إحدى أركان الجدار مباشرة، مع وضع ذراعيك حول منطقة الرأس والعنق، ووضع الحقيبة على الرأس إن وجدت.

- ابتعد عن النوافذ والرفوف التى توجد عليها أغراض ثقيلة (مكتبة/ معمل).

- عند وجود شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة ينصح بأن يجعل الكرسى فى وضع الثبات حى لا يتحرك، مع وضع اليد والذراعين حول الرأس قدر الإمكان.

- المتابعة المستمرة للمبنى للتأكد من عدم وجود أية تشققات بالمنشأة (إدارة/ مدرسة)، والعمل على إجراء الصيانة لها.

- يتم التدريب على تنفيذ خطة تجربة إخلاء المنشأة عن طريق المسؤولين بالمنشأة، وكيفية التعامل عند حدوث الكوارث لا قدر الله.

- بعد انتهاء الزلازل أو الهزة الأرضية يتم إخلاء المبنى بدء من الدور الأول، ثم الأدوار التى تليقها عن طريق كل مختص بكل دور حتى لا يحدث تزاحم.

- يراعى التدريب المستمر على خطة إخلاء المبنى فى حالة الاحتياج إلى ذلك، مع تحديد المختصين بذلك بكل منشأة تحت إشراف إدارة المنشأة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشآت تأمينا لها، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب، والعاملين بها والمتعاملين معها.