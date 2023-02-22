رئيس الرعاية الصحية و الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للترقيم GS1” يشهدان توقيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 للدعم الفني والتقني خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة للشمول السيبراني

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نظام الترقيم العالمي GS1 يساعد الهيئة في تتبع كافة مدخلات العمليات الإكلينكية بكافة المنشآت الصحية لتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى ومنتفعي التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية مرحلة أولى لتطبيق منظومة تتبع العمليات الإكلينكية والشمول السيبراني باستخدام تقنيات الترقيم الدولي بنظام GS1

الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للترقيم GS1: فخورون بالتعاون مع هيئة الرعاية لتحقيق مخرجات أفضل في الرعاية الصحية وسلامة المرضى .. ويؤكد: نسعى لتقديم كافة أوجه الدعم لتطبيق النظم والمعايير العالمية

مؤسس ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT: هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر بأحدث التكنولوجيا والمعايير العالمية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والسيد رينو بربوا، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للترقيم GS1، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، والمتخصصة حصريًا لإدارة النظام GS1 داخل جمهورية مصر العربية.

ووقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومن جانب فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، الدكتور أحمد حسن القلا، المدير التنفيذي لفرع المنظمة بمصر، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من كلا الطرفين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم GS1 للدعم الفني والتقني خطوة أساسية لتحقيق استراتيجية الهيئة للشمول السيبراني، مشيرًا إلى أن نظام الترقيم العالمي GS1 يساعد الهيئة في تتبع كافة مدخلات العمليات الإكلينكية داخل جميع المنشآت الصحية، بما يحقق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى ومنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون مع المنظمة العالمية للترقيم مشيرًا إلى أن تطبيق نظام GS1 خطوة هامة لرقابة جودة الخدمات الصحية، وأن محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية ستكون مرحلة أولى لتطبيق منظومة تتبع العمليات الإكلينكية والشمول السيبراني باستخدام تقنيات الترقيم الدولي بنظام GS1، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة لاستخدام الحلول المتطورة واتباع أحدث الأساليب لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي: نحرص على اتباع الحلول المبتكرة لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية ومزامنة البيانات لتعزيز موقعنا في التنافسية العالمية، مؤكدًا قدرات مصر لتطبيق التكنولوجيا والتحول إلى المجتمع الرقمي بشكل عام، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، كما وجه الشكر إلى المنظمة العالمية للترقيم على دعم جهود مصر في استخدام التكنولوجيا ورقمنة قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب السيد رينو بربوا، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية الترقيم GS1، عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مع هيئة الرعاية الصحية، والتي ستكون بمثابة قصة نجاح جديدة، مشيرًا إلى أن المنظمة تساعد الهيئات والشركات على القيام بأعمالها بمزيد من الكفاءة في جميع أنحاء العالم، ومتابعًا نحن نمكّن من التحول الرقمي للخدمات ليعود بالنفع على مقدمي الرعاية الصحية وسلامة المرضى في نهاية المطاف، وتابع: معاييرنا تمكِّن من تحديد المعلومات وتجميعها وتبادلها بسلاسة، مما يخلق لغة مشتركة ترتكز عليها النظم والعمليات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق مخرجات أفضل في الرعاية الصحية وتحسين الأنظمة التشغيلية، وتابع: نحن في GS1 نؤمن بقوة المعايير لتغيير الطريقة التي نعمل بها ونعيش بها، مؤكدًا أن المنظمة تسعى إلى تقديم كافة الدعم لأعضائها لتطبيق النظم والمعايير العالمية.

وأعرب الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، عن سعادته لرؤية تحويل حلم المصريين منذ عقود طويلة إلى واقع في النهوض بقطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر بأحدث التكنولوجيا والمعايير العالمية، ولافتًا إلى أن هذا البروتوكول دلالة واضحة على جهودها لتطبيق أحدث المعايير الدولية في قطاع الرعاية الصحية، كما يعد إشارة جيدة لدعم المنظمة العالمية للترقيم GS1 للجهود المصرية لاستخدام التكنولوجيا والترقيم لكافة القطاعات، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، مستعرضًا رحلة النجاح بداية من المجهودات المبذولة باستخدام التكنولوجيا وتقنيات الترقيم الدولي لتشجيع الصادرات المصرية للأدوية، ووصولًا إلى أكثر من 13 ألف هيئة ومؤسسة وشركة مصرية تعمل بنظام الباركود الدولي الآن.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن بروتوكول التعاون مع منظمة GS1 يعد نقطة انطلاق جديدة في رحلة التحول الرقمي للخدمات بالهيئة، وتابع: أن البروتوكول يدعم استكمال رحلة التحول الرقمي والتي بدأناها بمجموعة من العناصر تشمل رحلة علاج المريض داخل المنشآة، ونستكملها باستخدام نظام ترقيم GS1 والذي سيساعدنا في تكويد سلاسل الإمداد والتوريد بالمنشآت الصحية، ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تقليل التكلفة والهدر، إلى جانب التكامل مع الأنظمة بالهيئات الصحية الأخرى، مما ينعكس على تطوير أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ويعمل على تحسين كفاءة مخرجات الرعاية الصحية سواء التشغيلية أو النظام الإلكتروني لهيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد حسن القلا، المدير التنفيذي لفرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، عن سعادته لتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتابع: نحتفل بتوقيع بروتوكول التعاون بين فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر وهيئة الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لصالح المريض المصري، من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتوفير بيئة آمنة داخل المستشفيات المصرية، وتابع: نحن سعداء أن الدولة تتخذ خطوات رائدة في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي لخدمة المواطن في أهم قطاع، وهو قطاع الرعاية الصحية.

واتفق الطرفان من خلال البروتوكول، على تعاون فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر مع هيئة الرعاية الصحية في تقديم كافة الاستشارات والدعم الخاص بتطبيق معايير GS1، ومنها إمداد الهيئة بالبيانات الخاصة بالمنتجات، والتي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع GTIN والتي يتم التعامل بها مع هيئات القطاع الصحي الأخرى، إلى جانب إمدادها بالبيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات والتي يتم التعامل بها بقاعدة البيانات الخاصة للهيئات، إضافة إلى البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات والتي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان GLN، ووضعها على خريطة تفاعلية بتقنية الـ GPS، والإمداد بجميع هذه المعلومات عن طريق خدمة التحقق Verified by GS1، إضافة إلى توفير أكواد GLN للجهات الحكومية المتعاملة مع الهيئة والتي لا يتوفر بها تلك الأكواد.

كما اتفق الطرفان، على تقديم فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر الدعم الفني والتدريب للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بهدف تعميق خبرات فريق العمل في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور طارق الحصري، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة غادة شاكر، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومن جانب فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT، الدكتور هيثم عبداللطيف، مدير خدمات القطاعات الحكومية بفرع المنظمة العالمية بمصر، والمهندس خالد السيد، مدير القطاعات بفرع المنظمة بمصر.