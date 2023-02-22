رئيس الوزراء يفتتح أول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر ” سبورتس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:29 مساءً - مدبولي : الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية وفق توجيهات السيد الرئيس

الفرصة أصبحت مواتية أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من الزخم الكبير على الساحة الرياضية العالمية في إقامة التحالفات واستقطاب المزيد من الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية.. إضافة للشراكة المهمة للقطاع الخاص المصري في هذا المجال

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2023"، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 22 – 25 فبراير 2023، في مركز "المنارة" للمؤتمرات.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح المعرض، عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ونخبة من رؤساء الاتحادات الرياضية، والخبراء والأكاديميين في المجال الرياضي بمصر والعالم.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة بمجال الرياضة؛ في إطار هدف أشمل لبناء الإنسان المصري يتضمن أيضًا تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد أولت الدولة، انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتماما خلال الفترة الماضية بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية، مما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميًا وإداريًا ولوجستيًا.

وأضاف رئيس الوزراء: نظراً لتزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، فقد أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى للاستفادة من هذا الزخم الكبير على الساحة الرياضية العالمية في إقامة التحالفات، واستقطاب المزيد من الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية للتعاون مع الشركات والقطاعات الرياضية المحلية، فضلا عن الشراكة المهمة للقطاع الخاص المصري، في هذا المجال الحيوي.

وعقب افتتاحه للمعرض، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، عددا من الأجنحة المقامة على هامشه؛ حيث تجول الدكتور مصطفى مدبولي في جناح وزارة الشباب والرياضة، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحي أنشطة الوزارة، وقدم شرحا للأنشطة والجهود التي تقوم بها على كافة الأصعدة.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جناح الهيئة القومية للبريد المصري، واستمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول مراحل تطور البريد المصري والخدمات المختلفة التي يقدمها للمواطنين، وجهود الدولة لتطوير هذه الخدمات.

ثم توجه رئيس الوزراء إلى جناح خاص بهيئة قناة السويس وكان في استقباله السيد الفريق/ أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الذي قدم شرحا مفصلا من خلال "ماكيت" القرية الأوليمبية للهيئة من حيث مكوناتها، وما تتضمنه من ملاعب واستادات ومناطق خضراء.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد عدد من التجهيزات الرياضية ونماذج الملاعب ومستلزمات اللاعبين لمختلف الرياضات، حيث زار جناح شركة "منترا" للملابس والمستلزمات الرياضية، الذي يضم أحذية وحقائب رياضية للشباب؛ حيث قدم رئيس الشركة شرحا حول منتجات الشركة من الأحذية الرياضية وجودتها وتنوعها لتلائم احتياجات الشباب والنشء، مؤكدا أنه يتم حاليا التصدير لعدد كبير من الدول.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جناحي شركة "ماتركس" و "ريليدر" للأجهزة الرياضية وتجهيزات النوادي الصحية، وكذا جناح شركة "ناسم" لتأهيل المدربين، وقسم شركة "الحسن" للتجهيزات الخاصة بالرياضيين من ذوي الهمم، وأبرزها الكراسي المتحركة ذات التجهيزات الخاصة لممارسة الرياضات، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة الأخرى لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال النجيل الصناعي والتي تقوم بالتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وتوقف رئيس الوزراء أمام جناح شركة " كابتكس"، التي توصف بأنها عاصمة النجيل الصناعي في مصر؛ حيث أكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الوزراء أن إنشاء مصنع الشركة للنجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم استثماراته، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على المضي قدماً في الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، بالإضافة لوجود شركات للصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية .

كما زار رئيس الوزراء جناح نادي (النادي) فرع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف التسويق وجذب أعضاء جدد من الوافدين للسكن في العاصمة أو العاملين بها والمترددين عليها، وقدم وزير الشباب والرياضة شرحا حول مكونات النادي وجهود تطويره على أحدث مستوى، من خلال استعراض الماكيت الخاص بفرع النادي بالعاصمة الإدارية، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للملاعب والنوادي الصحية التي ستتواجد في النادي لجذب محبي مختلف اللعبات الرياضية، وخاصة عروض لمجموعة من الفتيات في رياضة البالية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك" وتعرف على نتائج هذه المبادرة وشاهد نماذج للدراجات الهوائية ذات المواصفات الخاصة التي تتيحها المبادرة للشباب والنشء، ضمن خطة الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات، كما زار رئيس الوزراء جناحاً يضم سيارات السباق، والسيارات الكهربائية التي تعد وسيلة انتقال داخل الأندية الرياضية، وتعرف كذلك على التجهيزات الخاصة بإقامة الاستادات الرياضية، وشاهد نماذج "لنشات" تستخدم في الرياضات البحرية.

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من الصالات المخصصة لعرض بعض الأنشطة الرياضية، واللعبات مثل كرة السلة والتنس، وفي هذا الصدد أشار وزير الشباب لرئيس الوزراء إلى أن المعرض يتيح لرواده ممارسة بعض الأنشطة في هذه الصالات، كما تفقد صالة مخصصة للعبة الفوت بوت، التي تمثل دمجا بين اللعبة الشعبية كرة القدم مع التكنولوجيا، وهي مصنعة بالكامل في مصر.

كما شاهد رئيس الوزراء عرضا لفريق "كيدز شو" التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة للجمباز الإيقاعي، كما شاهد الدكتور مدبولي عرضا لأحد أبطال التنس من ذوي الهمم وأبدى إعجابه بأدائه، وشجعهم على ممارسة الرياضة.

وخلال جولته، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا وديا مع إحدى البطلات من ذوي الهمم، وتعرف على النشاط الرياضي الذي تمارسه، وأهمية الرياضة لها، وعبر عن تشجيعه لها، وطالبها بالاستمرار والتحلي بالحماس والشجاعة في الإقدام على ممارسة مختلف الأنشطة وعدم الاقتصار على نشاط معين.