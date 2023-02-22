مدبولى: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال رئيس الوزراء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح المعرض، عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من رؤساء الاتحادات الرياضية، والخبراء والأكاديميين فى المجال الرياضى بمصر والعالم.

وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة بمجال الرياضة؛ فى إطار هدف أشمل لبناء الإنسان المصرى يتضمن أيضًا تحسين النمط الصحى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب فى مختلف المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لقد أولت الدولة، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اهتماما خلال الفترة الماضية بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميًا وإداريًا ولوجستيًا.

وأضاف رئيس الوزراء: نظرا لتزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، فقد أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أى وقت مضى للاستفادة من هذا الزخم الكبير على الساحة الرياضية العالمية فى إقامة التحالفات، واستقطاب المزيد من الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية للتعاون مع الشركات والقطاعات الرياضية المحلية، فضلا عن الشراكة المهمة للقطاع الخاص المصرى، فى هذا المجال الحيوى.

وعقب افتتاحه للمعرض، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، عددا من الأجنحة المقامة على هامشه؛ حيث تجول الدكتور مصطفى مدبولى فى جناح وزارة الشباب والرياضة، حيث استعرض الدكتور أشرف صبحى أنشطة الوزارة، وقدم شرحا للأنشطة والجهود التى تقوم بها على كافة الأصعدة.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولى، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جناح الهيئة القومية للبريد المصرى، واستمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حول مراحل تطور البريد المصرى والخدمات المختلفة التى يقدمها للمواطنين، وجهود الدولة لتطوير هذه الخدمات.

ثم توجه رئيس الوزراء إلى جناح خاص بهيئة قناة السويس وكان فى استقباله الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الذى قدم شرحا مفصلا من خلال "ماكيت" القرية الأوليمبية للهيئة من حيث مكوناتها، وما تتضمنه من ملاعب واستادات ومناطق خضراء.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولى لتفقد عدد من التجهيزات الرياضية ونماذج الملاعب ومستلزمات اللاعبين لمختلف الرياضات، حيث زار جناح شركة "منترا" للملابس والمستلزمات الرياضية، الذى يضم أحذية وحقائب رياضية للشباب؛ حيث قدم رئيس الشركة شرحا حول منتجات الشركة من الأحذية الرياضية وجودتها وتنوعها لتلائم احتياجات الشباب والنشء، مؤكدا أنه يتم حاليا التصدير لعدد كبير من الدول.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جناحى شركة "ماتركس" و"ريليدر" للأجهزة الرياضية وتجهيزات النوادى الصحية، وكذا جناح شركة "ناسم" لتأهيل المدربين، وقسم شركة "الحسن" للتجهيزات الخاصة بالرياضيين من ذوى الهمم، وأبرزها الكراسى المتحركة ذات التجهيزات الخاصة لممارسة الرياضات، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة الأخرى لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص العاملة فى مجال النجيل الصناعى والتى تقوم بالتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وتوقف رئيس الوزراء أمام جناح شركة "كابتكس"، التى توصف بأنها عاصمة النجيل الصناعى فى مصر؛ حيث أكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الوزراء أن إنشاء مصنع الشركة للنجيل الصناعى يأتى فى إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة فى حجم استثماراته.

كما أشار إلى أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى الاكتفاء بالإنتاج المحلى للنجيل الصناعى، بالإضافة لوجود شركات للصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية .

كما زار رئيس الوزراء جناح نادى (النادى) فرع العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يستهدف التسويق وجذب أعضاء جدد من الوافدين للسكن فى العاصمة أو العاملين بها والمترددين عليها، وقدم وزير الشباب والرياضة شرحا حول مكونات النادى وجهود تطويره على أحدث مستوى، من خلال استعراض الماكيت الخاص بفرع النادى بالعاصمة الإدارية، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للملاعب والنوادى الصحية التى ستتواجد فى النادى لجذب محبى مختلف اللعبات الرياضية، وخاصة عروض لمجموعة من الفتيات فى رياضة البالية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى جناح المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك" وتعرف على نتائج هذه المبادرة وشاهد نماذج للدراجات الهوائية ذات المواصفات الخاصة التى تتيحها المبادرة للشباب والنشء، ضمن خطة الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات.

كما زار رئيس الوزراء جناحاً يضم سيارات السباق، والسيارات الكهربائية التى تعد وسيلة انتقال داخل الأندية الرياضية، وتعرف كذلك على التجهيزات الخاصة بإقامة الاستادات الرياضية، وشاهد نماذج "لنشات" تستخدم فى الرياضات البحرية.

وفى الوقت نفسه، تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من الصالات المخصصة لعرض بعض الأنشطة الرياضية، واللعبات مثل كرة السلة والتنس، وفى هذا الصدد أشار وزير الشباب لرئيس الوزراء إلى أن المعرض يتيح لرواده ممارسة بعض الأنشطة فى هذه الصالات، كما تفقد صالة مخصصة للعبة الفوت بوت، التى تمثل دمجا بين اللعبة الشعبية كرة القدم مع التكنولوجيا، وهى مصنعة بالكامل فى مصر.

كما شاهد رئيس الوزراء عرضا لفريق "كيدز شو" التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة للجمباز الإيقاعى، كما شاهد الدكتور مدبولى عرضا لأحد أبطال التنس من ذوى الهمم وأبدى إعجابه بأدائه، وشجعهم على ممارسة الرياضة.

وخلال جولته، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا وديا مع إحدى البطلات من ذوى الهمم، وتعرف على النشاط الرياضى الذى تمارسه، وأهمية الرياضة لها، وعبر عن تشجيعه لها، وطالبها بالاستمرار والتحلى بالحماس والشجاعة فى الإقدام على ممارسة مختلف الأنشطة وعدم الاقتصار على نشاط معين.