وزير الإنتاج الحربى يتفقد أجنحة عدد من الشركات فى معرض IDEX 2023

جدة - نرمين السيد - ومن الشركات التى زار الوزير محمد صلاح أجنحتها ولقاء ممثليها "بونجسان" و"كاى" الكوريتين الجنوبيتين و"جون كوكريل" البلجيكية، و"بولى" ونورينكو" الصينيتين و"رايثون" و"لوكهيد مارتن" الأمريكيتين و"روزوبرون إكسبورت" الروسية و"هيلينك" اليونانية و"أرسنال" البرتغالية.



واستمع الوزير محمد صلاح، خلال زيارته لجناح شركة "كاى" الكورية الجنوبية المتخصصة فى مجال إنتاج الطائرات؛ لشرح ممثلى الشركة حول مواصفات منتجاتها العسكرية المختلفة.



كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتى تشارك بها الشركات التابعة فى معـرض "IDEX 2023"، كما تم مناقشة المجالات التى يمكن التعاون المشترك فيها، مشددا على حرص الوزارة على التعاون والإستفادة بالخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن العمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزيادة نسب المكون المحلى والقيمة المضافة فى الصناعات الدفاعية المختلفة، فيما أعرب ممثلو شركة "كاى" عن تطلعهم إلى أن يكون لهذا اللقاء دورا هاما فى فتح آفاق للتعاون بين شركتهم وشركات الإنتاج الحربى نظرا لما يمتلكه الجانبان من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.



وخلال لقائه بممثلى شركة "بونجسان" أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن اللقاء استهدف مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم إستعراض قدرات وإمكانيات الوزارة فى مجال التصنيع العسكرى والإشارة إلى أبرز المنتجات التى تشارك بها الوزارة فى معرض "IDEX 2023"، وقام ممثلو "بونجسان" بإجراء عرض تقديمى عن أهم المنتجات العسكرية للشركة والتى من بينها إنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة "جون كوكريل" البلجيكية، مستعرضا أبرز المنتجات العسكرية التى تشارك الوزارة بها فى المعرض، وحرص الوزير على تبادل النقاش مع ممثلى الشركة البلجيكية بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التى يمكن التعاون فيها بمجال التصنيع العسكرى، بدورهم رحب ممثلو الشركة البلجيكية بالوزير والوفد المرافق له وقاموا بإجراء عرض تقديمى عن مجالات عمل الشركة والتى تقوم بتصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.

وتفقد الوزير شركة "بولى تك" الصينية، ورحب ممثلو الشركة بالوزير "محمد صلاح" والوفد المرافق، وإطلع على معروضات الشركة وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع فى مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.



وأوضح ممثلو الشركة الصينية أن الشركة متخصصة فى مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى المجال العسكرى والتى تعود بالنفع على الجانبين.

كما زار وزير الدولة للإنتاج الحربى جناح شركة "نورينكو" الصينية والتى تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تقوم الشركة بتصنيع المركبات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة.

وخلال جولته بجناح شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، أشار الوزير محمد صلاح إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالاستفادة من خبرات الشركة فى العديد من المجالات التى تعمل بها.

وأعرب خلال زيارته لجناح الشركة عن وجود رغبة حقيقية فى عقد شراكة استراتيجية تعود بالنفع على كلا الجانبين فى مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، وقام ممثلو "لوكهيد مارتن" بإجراء عرض تقديمى حول أبرز أنشطة الشركة حيث تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية وتعمل فى مجال تصنيع الرادارات بأنواعها ودبابات القتال والصواريخ والطائرات والمعامل التكنولوجية وتعتمد الشركة نهجا ثلاثى الركائز فى تعاونها مع شركائها والذى يتضمن (نقل المعرفة، توطين الصناعات، تنمية رأس المال البشرى).

من ناحية أخرى، زار الوزير جناح شركة "رايثون" للإطلاع على معروضات الشركة الأمريكية والتعرف على أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع فى مجال الصناعات الدفاعية المختلفة، مشيدا بقدرات الشركة وما شاهده من معروضات حيث قام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمى عن أبرز ما تقوم بإنتاجه "رايثون" وتختص بتصنيع أنظمة الدفاع والفضاء والأمن السيبرانى، معربين عن تطلعهم لفتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة "رايثون" الأمريكية وشركات الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

وفى سياق متصل، التقى الوزير بممثلى شركة "روزوبرون إكسبورت الروسية" وتم الإشادة بإمكانيات الشركة الروسية وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على إستعراض خبرات وإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربى، وخلال اللقاء أشار ممثلو "روزوبرون إكسبورت" أن الشركة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات كما أن الشركة ليست فقط مورد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضا تعد شريكا استراتيجيا فى مجال نقل التكنولوجيا.

كما اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربى مع ممثلى شركة "هيلينك" اليونانية وخلال اللقاء أشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى "IDEX 2023" بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التى تقوم بإنتاجها، مؤكدا على اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية، كما أوضح ممثلى شركة "Hellenic Aerospace Industry" أن الشركة تأسست عام 1975 ومتخصصة فى صناعة معدات الطيران والدفاع لجمهورية اليونان، كما تعمل الشركة كمتجر متكامل يجمع بين أحدث التقنيات وإجراءات الإنتاج المعتمدة لمنتجات الدفاع والفضاء كما تمتلك الشركة عدد كبير من الموظفين المدربين ذوى الخبرة العالية.

وفى ذات السياق، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربى بممثلى شركة "أرسنال" البلغارية، وأوضح ممثلى الشركة أن الشركة تقوم بتصميم وتصنيع وتجارة الأسلحة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسى) والذخيرة من العيارين الصغير والمتوسط (الناتو وغير القياسى) وكذلك مسحوق البنادق ومكونات الذخيرة وأدوات الصيد والرياضة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه خلال هذه الجولات التفقدية واللقاءات حرص الوزير على دعوة ممثلى هذه الشركات لزيارة جناح الوزارة بمعرض "IDEX 2023" والإطلاع على منتجاتها العسكرية المختلفة، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على توجيه الدعوة للشركات للمشاركة فى النسخة المقبلة من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية المتوقع أن تشهد مصر إقامته خلال العام الجارى.