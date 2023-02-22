تخصيص الحصة الأولى يوم 9 مارس للحديث عن «يوم الشهيد»

جدة - نرمين السيد - عمم الدكتور أحمد المحمدى، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المديريات، خطابا على جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لتوجيه المدارس بجميع الإدارات التعليمية التابعة، بتخصيص المحاضرة الأولى يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم.





ووجه مساعد الوزير بتنفيذ هذه المحاضرة بجميع المدارس بمراحلها المختلفة، وتوثيقها بفيديوهات توضيحية. يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والقوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وإيماء إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بشأن طلب التصديق على خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى أشر وزير التربية والتعليم بالموافقة عليه.

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