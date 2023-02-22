بدء استقبال المسافرين للحج بالمستشفيات لتوقيع الكشف الطبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:28 صباحاً - بدأت مستشفيات وزارة الصحة والسكان استقبال المسافرين للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم، ومنحهم التقارير الطبية المطلوبة لاستكمال أوراق السفر ضمن حج القرعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج، مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم إجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق على والتحاليل اللازمة للكشف، وهى:

١- صورة دم كاملة.

٢- تحليل وظائ كبد.

٣-تحلي وظائف كلى.

٤- أشعة عادية على الصدر.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.

وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.