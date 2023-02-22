ميري يعلن عن أعلى زيادة لبدل الصحفيين في تاريخ النقابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 11:27 صباحاً - حصل الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، على موافقة الدولة بزيادة غير مسبوقة فى البدل الصحفى ٦٠٠ جنيه.

وقال ميري في منشور على صفحته على فيسبوك، إن ذلك يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين، مضيفا أنه حصل على الموافقة بتخصيص مبلغ ٢٥ مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج وبذلك سيتم زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون بالمؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة.