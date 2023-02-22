رئيس الوزراء يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض «سبورتس إكسبو» (بث مباشر)

ولأول مرة تقام على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، فعاليات "سبورتس اكسبو" كأكبر مؤتمر ومعرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة "اكسر رقمك".
يضم "سبورتس إكسبو" مجموعة من الأجنحة المتنوعة التى تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية فى مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادى والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطورى المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين فى القطاع الرياضى وتسويق الحقوق الرياضية وإدارة المشروعات والملاعب الرياضية.
ويهدف مؤتمر"سبورتس إكسبو" إلى مخاطبة المجتمع الرياضى بكل مكوناته، ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة فى مصر والوطن العربى، وبحث سبل تعظيم دور الرياضة فى الاقتصاد القومى والتعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية فى مجال الرياضة.
وتأتى أهمية المؤتمر فى ضوء تزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، وهو ما يدفع إلى استقطاب المزيد من الشركاء العالميين والمؤسسات الدولية للتعاون مع الشركات والقطاعات الرياضية المحلية.
وتتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات منها:"الرياضة أسلوب حياة، إعداد الدول لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، الاستثمار الرياضى، تطوير كرة القدم المصرية، تجربة الدورى الاسبانى (لاليجا)، اكتشاف ورعاية الموهوبين وإعداد الأبطال الرياضيين، تدريبات القوة وتحمل الأبطال الأولمبيين، الطب الرياضى وإصابات المجال والطريق للتعافى".
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