«معلومات الوزراء» يستعرض جهود مصر فى إحداث تحول حقيقى فى التعليم

جدة - نرمين السيد - وتعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإحداث عدد من الإصلاحات التعليمية باستثمار بلغ نحو 500 مليون دولار أمريكى، وامتدت الإصلاحات من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية، ومنها توسيع نطاق الوصول إلى التعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة وبرامج القراءة العلاجية ودعم التعليم فى القرى الريفية.

جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره مركز المعلومات، تحت عنوان "التعليم فى المستقبل".

وأشار إلى جهود الدولة لضمان شمول التعليم لجميع الأطفال وإحداث تحول حقيقى فى مستوياتهم، بجانب جهود إصلاح المنظومة التعليمية بصفة عامة بالتركيز على دور المعلمين وإدخال التكنولوجيا فى التعليم، وامتد الأمر ليشمل اللاجئين فى مصر أيضًا، ومنها؛ تحسين مهارات التقييم العامة وتطوير برامج تدريب المعلمين وربط التعليم والتكنولوجيا وتعليم اللاجئين.

جدير بالذكر، أنه - خلال عملية التحول التعليمى إلى "نظام التعليم 2" والتى بدأت فى سبتمبر 2018 - دخلت مصر فى تعاون وشراكة مع عدد من الجهات الدولية لتطوير المناهج الدراسية، وكان من بين هذه الجهات الرئيسة "اليونيسيف" (UNICEF) التى شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان إبلاغ الجهود المستمرة لعملية التحول التعليمى بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك الطلاب والمعلمون وإدارة المدرسة ووسائل الإعلام وأولياء الأمور قبل كل شيء، كذلك تعاونت مصر مع المملكة المتحدة لتحقيق رؤية الدولة لإصلاح التعليم، من خلال صندوق تعليمى بقيمة 12 مليون جنيه إسترلينى لتزويد الأطفال فى المناطق المعرضة للخطر بالمعرفة والمهارات التى يحتاجون إليها.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير التعليم تضمنت تطوير المناهج لضمان وجود نظام تعليمى فعال يمكن تحقيقه فى مختلف مستويات التعليم، وكان تطوير هذه المناهج بداية لعملية التطوير الكاملة التى تبدأ من مرحلة ما قبل الابتدائى حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يوفر رؤية شاملة لما يجب أن يحققه خريج ما قبل الجامعة بحلول عام 2030، و قدمت اليونيسيف الدعم الفنى لـ (CCIMD) خلال عملية تطوير أطر المناهج الدراسية على مستوى الصفوف لمرحلة ما قبل الابتدائى والابتدائى، ومن بين الأمثلة الملموسة على هذا النجاح، تقديم مناهج جديدة، وتكييف أدوات وأساليب التدريس لتناسب احتياجات الأطفال بشكل أفضل وتحسين البيئة المدرسية.

وأبرز التقرير أهم الإشادات الدولية بجهود إصلاح التعليم فى مصر، وفى مقدمتها البنك الدولى، حيث كتب "خايمى سافيدرا" المدير العام، بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولى، عن تلك الإصلاحات، موضحًا أن الأسلوب المرحلى المتبع لإصلاح التعليم فى مصر سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير فى تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة.

كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" فى تقريرها الصادر عن التعليم فى مصر فى ديسمبر 2022، بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية لتطوير التعليم، متوقعة أن يحدث العديد من الآثار الإيجابية على المدى القريب؛ حيث توقعت نمو صناعة التعليم فى مصر إلى 183 مليار جنيه مصرى، وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم بحلول عام 2026، وأشارت الوكالة إلى أن صناعة التعليم فى مصر ستشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط حتى عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 9.9% بالعملة المحلية، وأن ينمو قطاع التعليم الخاص كحصة من إجمالى الالتحاق بنسبة 0.2% للقطاع الابتدائى، و4.6% للمدارس الثانوية فى عام 2023.

فى السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى جهود الدولة لتطوير التعليم، موضحة أنه فى أغسطس 2022، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل استراتيجيتها الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، لافتة إلى أن تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ 33 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسى 2020/2019، تلاها تطوير 15 برنامجًا أكاديميًا خلال العام الدراسى 2021/2020، وتطوير 37 برنامجًا أكاديميًا آخر خلال العام الدراسى 2022/2021، ليصل إجمالى عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.

ونوه إلى استهداف الاستراتيجية تدريب 40 ألف معلم استعدادًا للعام الدراسى 2022/ 2023، وفى يونيو 2022، كانت "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد عقدت اجتماعًا مع بعثة "جايكا" (JICA) (طوكيو)؛ لمتابعة مشروع نقل النموذج اليابانى فى التعليم من خلال أنشطة "التوكاتسو" التى تركز على بناء شخصيات المتعلمين وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت "فيتش" أيضاً أنه من المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 15.2 مليون طفل فى عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022-2026) بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 3.8% ليصل إلى 16.9 مليون طفل بحلول عام 2026، ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.7% من الالتحاق بالتعليم الابتدائى فى عام 2023، و10.0% بحلول عام 2026.

وأشار إلى أن التعليم العام المجانى يعد إلى جانب التعليم الإلزامى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا (أو حتى نهاية التعليم الثانوى) هو المسؤول الأول عن ارتفاع معدل الالتحاق الصافى بالمدارس الابتدائية البالغ 99.3%، علاوة على ذلك، نظرًا للنجاح الشديد فى تحسين الوصول إلى التعليم الأساسى والتأكد من أنه مجانى، فإن 71.2% من القوى العاملة المصرية قد حصلوا على تعليم رسمى.

وطبقًا لوكالة "فيتش" سيصل الالتحاق بالمدارس الثانوية إلى 12.2 مليون طالب فى عام 2023، على أن يتجه صعودًا على المدى المتوسط بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 6.6% ليصل إلى 14.8 مليونًا طالبًا فى عام 2026، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المستويات القوية للمتعلمين الذين يكملون التعليم الابتدائى وينتقلون إلى التعليم الثانوى، ضمن هذا، سيمثل التعليم الخاص 9.8% من الالتحاق بالمدارس الثانوية فى عام 2023، و10.7% بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن يصل الالتحاق بالمدارس الجامعية إلى 3.2 مليون فى عام 2023، وأن يتجه صعودًا على المدى المتوسط (2022- 2026) بمتوسط معدل نمو سنوى يبلغ 1.3% ليصل إلى 3.3 ملايين بحلول عام 2026.

وتوقعت "فيتش" فى نهاية تقريرها أن تظل معدلات الالتحاق بالتعليم مرتفعة، ومن المتوقع أن تزداد على المدى المتوسط على جميع المستويات بحلول عام 2026، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو السريع فى عدد السكان المصريين.

وأبرز التقرير أهم المبادرات الدولية التعليمية، ومنها على سبيل المثال؛ ما قامت به الحكومة المصرية من تبنى استراتيجية جديدة لإصلاح التعليم الفنى (Technical Education 2.0, TE 2.0) عام 2018، وذلك فى إطار التصدى للتحديات التى تواجه قطاع التعليم والتدريب التقنى والمهنى، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن تطوير 65 منهجًا دراسيًا قائمًا على الكفاءة، وإنشاء مدارس عديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم بدء العملية التشريعية لإنشاء المعهد الوطنى المصرى لضمان الجودة والاعتماد.

وفى هذا السياق، تم إطلاق مشروع "الدعم الفنى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر" من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار الشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، ويدعم هذا المشروع الممتد فى الفترة (2021-2026) استراتيجية الحكومة لإصلاح التعليم الفنى (TE 2.0) من خلال تحسين الإطار الرسمى لنظام التعليم والتدريب المهنى، وتشجيع المشاركة المنهجية للقطاع الخاص فى تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى المزدوج فى قطاعات الزراعة، السياحة، البناء، والملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف تطوير مهارات إجمالى 70 ألف شاب (من بينهم 20 ألف فتاة)، بالإضافة إلى تمكين 1200 موظف فى 110 مدارس للتعليم والتدريب التقنى، إلى جانب تدريب 40 موظفًا فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، علاوة على ذلك، سيسهم المشروع فى تطوير إجراءات إدارة الجودة التى ستستخدمها نحو 2500 مدرسة للتعليم والتدريب التقنى والمهنى.