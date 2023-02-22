وزير الصحة: الرئيس السيسى يولى اهتماما ودعما كبيرا للمؤتمر الطبى الإفريقى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، مساء أمس الثلاثاء، بفعاليات المؤتمر التحضيرى للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى «Africa Health EXCON 2023« تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، والذى سيقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 لـ10 يونيو المقبل، بالقاهرة، والذى تنظمه هيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.

فى بداية كلمته، وجه الوزير، الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وجميع الوزارات والجهات والقطاعات القائمة على تنظيم المؤتمر والمعرض فى نسخته الأولى، مثمنًا جهودهم وحرصهم على التكاتف معًا لتنظيم وتنفيذ المعرض بنسخته الثانية هذا العام، وفقًا لخطة ورؤية استراتيجية منظمة تليق بمكانة مصر محليًا ودوليًا.

وقال عبدالغفار إن المؤتمر يأتى فى إطار الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبى والصحى بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى أنه منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، منوهًا إلى أنه بوابة لجذب الاستثمارات الصحية وخلق القدرات التنافسية بين كبرى الشركات العالمية بالمجال الصحى بأفريقيا، مؤكدًا أن الدولة المصرية، تسعى لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة لبناء منظومة صحية قادرة على التعامل مع الأزمات فى معاناة أغلب دول القارة من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأضاف أن المؤتمر التحضيرى يشهد تعاون كبير وتبادل نقاشات ورؤى لوضع معايير وبرامج قوية تستهدف استكمال خطوات النجاح والانجازات التى حققتها مصر، وذلك بإطلاق ريادى وقوى للنسخة الثانية من المؤتمر 2023، مشيرًا إلى أن «المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى» سيشهد خلال دورته المقبلة، مناقشة ما تم تحقيقه على أرض الواقع منذ نهاية الدورة الأولى والتى نجحت فى صياغة احتياجات أفريقيا لإصلاح وتحديث منظومة الرعاية الصحية.

ونوه وزير الصحة والسكان، بأن الوزارة، تعمل جنبًا إلى جنب مع هيئة الشراء الموحد، بهدف مساعدة الدول الإفريقية على استدامة الخدمات الصحية، وإمداد القارة بالخبرات اللازمة لبناء المرونة فى أنظمة الرعاية الصحية خاصة فى ظل تباطؤ معظم الاقتصاديات نتيجة الجائحة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بنجاح النسخة الأولى للمؤتمر خلال العام الماضى، مشيرًا إلى الدور التنموى الهام للمؤتمر فى مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه القارة الإفريقية على المستوى الصحى، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة حوار بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة فى وضع حلول للمشاكل الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد عاشور، أهمية الدور الداعم والمشاركة الفعالة من كافة الجامعات ومستشفياتها والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية والإفريقية فى فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر، بما يحقق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، مشيرًا إلى أن هذا هو أحد أهم السبل للوصول إلى منظومة للعلوم الصحية فى القارة، والتى تساهم بدور فاعل فى عملية التنمية والنهضة التى تمر بها مختلف دول القارة.

وتوقع الدكتور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى فى نسخته الثانية، سيشهد نحو 60 ألف زائر ومشارك، من ممثلى قطاع الصحة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى حضور نحو 3 آلاف مشارك من وزراء ورؤساء شركات وممثلى الحكومات ومتخذى القرار ورواد الصناعات الطبية فى أفريقيا والشرق الأوسط، لمناقشة وبحث التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى القطاع الصحى واكتشاف فرص الاستثمار المختلفة، علاوة على إيجاد سبل توطيد التعاون بين دول القارة لإتاحة وتوطين الصناعات الدوائية، ومراكز الصيانات الطبية، بالإضافة إلى 500 عارض و300 مشارك من صناع القرار.

فيما أشار الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن أهمية المؤتمر، تعود باعتباره منصة تعريفية للوفود المشاركة من مختلف دول العالم، بما تمتلكه مصر من منشآت صحية هائلة ومتطورة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى التى تعمل فى مجالات الأدوية والأجهزة الطبية بمصر، كما أنه فرصة لعقد شراكات جديدة ومثمرة بين مختلف دول العالم بمجال الرعاية الصحية، بما ينعكس بالرخاء على كافة الأنظمة الصحية الإفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية، على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة عالميًا بمجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يحمله هذا المؤتمر فى طياته، لافتًا الى ان «المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقي» سيكون بمثابة سوقاً جاذبة للمستحضرات الدوائية وخدمات الرعاية والمستلزمات الطبية بكافة أنواعها.

وأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن المؤتمر أصبح يُعد قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد فى مجال الصحة، علاوة على أن هذا اللقاء الإفريقى يساهم فى وضع رؤية موحدة وتنسيق حوار قارى فعال يساهم فى تبادل الخبرات والمعلومات ودعم الابتكار والبحث العلمى فى قطاع الصحة والدواء، وتنشيط التجارة الأفريقية للمنتجات الرئيسية فى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والخدمات.

واختتم الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتوقعه أن المؤتمر فى نسخته الثانية، سيحقق طفرة كبيرة فى دفع التعاون والاستثمار والتجارة بين دول القارة الإفريقية، مؤكدًا على الدور الذى ستقوم الهيئة المصرية للشراء الموحد فى قيادة القارة الأفريقية بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات والإمدادات الطبية الحديثة.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت هيئة الشراء الموحد، بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات السعودى الإلمانى، حيث وقع من جانب الهيئة الدكتور اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ومن جانب «السعودى الإلماني» الدكتور محمد حبلص المدير الإقليمى لـ«السعودى الإلمانى»، وذلك تحت عنوان «Africa Health EXCON Award» على أن يتم تشكيل لجنة على مستوى إفريقيا لتقييم المشروعات الطبية التى ستعرض بالمؤتمر، ومنحها لأفضل مشروع صحى.

يُذكر أن المؤتمر فى نسخته الأولى خلال العام الماضى، شهد نجاحًا كبيرًا بالمؤشرات والأرقام، حيث شارك بفعالياته أكثر من 43 ألف من 75 دولة، فضلاً عن تنظيم أكثر من 350 فعالية، وحضور 15 شريكًا دوليًّا، و64 راعيًا، و2000 صانع قرار.