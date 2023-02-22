وزير الإسكان يتابع مشروعات منطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والتى تضم وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات المرافق والكهرباء والطرق وغيرها.





واطَّلع وزير الإسكان، على ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة ما بين شهر أغسطس 2022 وحتى شهر يناير 2023، مؤكدا مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للحاجزين، بجانب دفع العمل بمشروعات المرافق.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم وجارٍ بمنطقة غرب المطار بالمدينة تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودى الدخل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 10 آلاف وحدة سكنية، وجارٍ تسليم تلك الوحدات للمستفيدين.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خدمية بالمنطقة شملت تنفيذ مدرسة التعليم الأساسى والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية، وجارٍ تنفيذ 26 مبنى خدميا منها مركز شباب ونادٍ اجتماعى، وجارٍ تنفيذ أطول مسار دراجات فى المدينة بطول يتعدى 5000 متر.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أن موقع منطقة غرب المطار يتوسط المسافة ما بين المنطقة الصناعية، ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة ومجاورة لمنطقة أراضى الإسكان المميز بمساحة أكثر من 3000 فدان، مضيفاً أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات سكنية بالمدينة بقيمة تعادل 8 مليارات جنيه، ومشروعات بنية تحتية تتعدى الـ9 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية جهد (220/22/22 ك.ف) وسعة (3*125 م.ف.أ) بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 768 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال مراحل متقدمة، وستخدم المحطة المنطقة الصناعية بالمدينة، والتى تبلغ مساحتها 10 آلاف فدان، بالإضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن كل المصريين، وتم إسناد التنفيذ والإشراف على مشروع المحطة إلى الشركات الرائدة فى هذا المجال.

كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المرحلة الأولى من مشروعات سكن كل المصريين بإجمالى 10296 وحدة سكنية، وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى والاتصالات، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مرافق مناطق الأراضى المميزة ( الـ1000 فدان والـ1800 فدان )، وكذلك المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1600 فدان، بجانب تنفيذ مشروع إنارة الطريق الستينى بداية من طريق وصلة دهشور الجنوبية حتى نهاية كردون المدينة بطول 36 كم كشريان رئيسى بالمدينة.

كما يتم تنفيذ الطريق الستينى شرق مشروع بادية بطول 3.4 كم، بإجمالى 764 عامود إنارة " هاى ماست " بارتفاع 25 مترا وكشاف ليد قدرة 320 وات، ويخدم الطريق مشروعات مناطق ربوة أكتوبر، وزهراء أكتوبر الجديدة، ومشروع بادية، ومنطقة الأراضى المميزة 1000 فدان، ومنطقة الأراضى المميزة 1800 فدان، ومشروعات سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار( أ – ب )، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة.