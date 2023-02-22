رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو 2023

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، معرض سبورتس إكسبو الذى يقام اليوم الأربعاء بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر تكريم عدد من الرياضيين سواء الحاليين أو القدامى فى مختلف اللعبات الرياضية.





وعلى مستوى الباراليمبيين يتم تكريم فاطمة عمر وريحاب أحمد وشريف عثمان أبطال رفع الأثقال البارالمبى، بالإضافة إلى سلمى على بطلة الباراتايكوندو.

ومن المقرر أن يتم تكريم نجوم البارالمبية بجانب محمد الننى لاعب المنتخب والمحترف فى الارسنال الإنجليزى، وحسن شحاتة، وأحمد حسن، وحازم امام، وكمال درويش، ومحمد رشوان وسيف زاهر.

وعلى مستوى اللعبات الأخرى يتم تكريم هنا جودة المصنفة الاولى على العالم تنس الطاولة، ونور الشربينى بطلة العالم للاسكواش، وعلى فرج بطل العالم للاسكواش، وفريال اشرف بطلة اولمبياد طوكيو ومنتخب الكاراتيه، وجيانا فاروق بطلة العالم والأولمبياد للكاراتيه، وسارة سمير بطلة العالم والاولمبياد فى رفع الاثقال، وسيف عيسى المصنف الاول على العالم وبطل الاولمبياد فى التايكوندو، ومحمد ابراهيم كيشو بطل المصارعة، وأحمد الجندى فى الخماسى وعزمى محيلبة فى الرماية وعلاء ابو القاسم فى السلاح.

ولأول مرة يقام فى إفريقيا والشرق الأوسط، فعاليات سبورتس إكسبو كأكبر مؤتمر معرض رياضى متخصص يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك على هامش مبادرة اكسر رقمك .

يضم سبورتس إكسبو مجموعة من الأجنحة المتنوعة التى تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية فى مجال صناعة الرياضة بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادى والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطورى المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين فى القطاع الرياضى وتسويق الحقوق الرياضية إدارة المشروعات والملاعب الرياضية.