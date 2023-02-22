عبدالغفار: الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة المواطن ومواجهة الزيادة السكانية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أهمية استمرار تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالقضية السكانية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، لحل ومعالجة تلك القضية، بما يضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويعود إيجاباً على الدولة بالتنمية والازدهار صحياً واقتصاديا.





جاء ذلك خلال الكلمة الذى ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، خلال مؤتمر إطلاق مشروع "أسرة"، بالمتحف القومى الكبير، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بصحة المواطن المصرى، لافتا إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التى تعمل الدولة على حلها خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عدد من التحديات التى حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها فى هذه القضية، وعلى رأسها؛ التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

ولفت "توفيق" إلى أن أهداف برنامج "أسرة" تتسق مع أهداف "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير من العام الماضى، وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأوضح أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين وخاصةً الشباب، فضلاً عن تبنى سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مشروع "أسرة" يعمل من خلال عدة محاور على رأسها؛ (زيادة الإقبال الطوعى من الزوجات والأزواج على استخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستمرار على استخدامها، تعزيز معارف ومهارات الشباب التى تمكنهم من اتخاذ قرارات تؤهلهم لحياة صحية، دعم دور كلاً من الرجل والمرأة فى الطلب على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية).

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المشروع يستهدف خلال مدة عمله التى تستمر 5 سنوات؛ (الارتقاء بجودة الأداء فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستهدفة من قبل البرنامج الرئاسى لتطوير وحدات الرعاية الأولية، دعم التحول الرقمى والميكنة لسهولة تدفق البيانات والمعلومات، إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لزيادة التغطية بالخدمة، تكامل خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة مع نظم خدمات صحة الأسرة بالقطاعات الشريكة).

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، خلال كلمته، على استمرار العمل المتواصل والدؤوب بين قطاع السكان وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، بما يساهم فى تحقيق إنجازات ونجاحات فى مجال أنشطة وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة للجمهور بالمحافظات.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التى تهدف إلى تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة وزيادة الطلب على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات صحيحة وتمكين المرأة، والعمل على دعم الأنشطة التى ينفذها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال خفض معدلات المواليد وتحقيق تنمية اقتصادية للأسر المصرية تنعكس بشكل إيجابى على خفض أعداد السكان خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "عباس" أن برنامج "أسرة" يعمل خلال الـ 5 سنوات المقبلة على تحقيق مستهدفاته من خلال بناء قدرات العاملين بـ 625 عيادة بوحدات الرعاية الصحية الأولية فى المحافظات، وتدريب 500 طبيب و500 ممرضة بعيادات القطاع الخاص، وتدريب العاملين بــ 600 صيدلية أهلية.

وأكد اختيار المحافظات والمراكز التى سيعمل عليها البرنامج على أسس علمية حيث سيتم بدء المرحلة الأولى فى محافظات (الشرقية، سوهاج، الفيوم وأسيوط)، والمرحلة الثانية محافظات (البحيرة، الجيزة، بنى سويف والمنيا)، والمرحلة الثالثة فى محافظات الدقهلية وقنا.