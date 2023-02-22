الرى: مصر حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة فى قضايا المياه والمناخ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.





وأشار الدكتور سويلم لاهتمام مصر بقضايا المياه والمناخ واللذان يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدا على حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نظرا للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ.

وأكد وزير الموارد المائية والرى ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمى للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار فى إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها، خاصة فى ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعى المياه والزراعة، ويؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل وهو ما يمثل تحديا كبيرا فى توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمى، الأمر الذى يستلزم دعم قطاعى المياه والزراعة المستدامة وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدنى وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تسعى دائما لإيصال صوت إفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والأكثر تضررا من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدى المتزايد، مع التوسع فى استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخى، وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاجية الغذاء، مؤكدا أهمية دعم كل الدول لمباردة التكيف مع قطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى، والتى تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تعد الأقل مرونة فى مواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلى ضرورة توجيه التمويلات لمجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الإفريقية، بما يسهم فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه، وتحقيق الأمن الغذائى وتيسير سبل العيش فى المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية.