أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ32 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدى يومين، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الشؤون القانونية – إدارة الشؤون القانونية"، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

بروكسل

يلتقى نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ميرتشيا جيوانا، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريتش إيجر، فى مقر الناتو، بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة أحدث التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وارسو

يصل أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إلى بولندا للمشاركة فى قمة "بوخارست تسعة"، أو بى ناين B9، والتى يستضيفها رئيس بولندا أندريه دودا، ومن المنتظر أيضا أن يشارك الرئيس الأمريكى جو بايدن فى القمة وذلك عقب وصوله بولندا بعد زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

موسكو

يعقد مجلس الدوما الروسى جلسة لمناقسة مشروع القانون الذى قدمه الرئيس الروسى فلاديمير لتعليق مشاركة بلاده فى معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، حيث من المقرر أن يتخذ الدوما قراره بشأن مشروع القانون ويتم إرسال القرار مجلس الاتحاد.

يريفان

يصل وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إلى أرمينيا فى زيارة تستغرق يومين يجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين من يريفان ويبحث قضايا التعاون الثنائى بين البلدين والتطورات الإقليمية فى المنطقة.

القاهرة

تُختتم اليوم مباريات الجولة 19 للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقى المقاولون العرب مع فيوتشر، والمصرى البورسعيدى مع بيراميدز.. وعلى صعيد بطولة إفريقيا للشباب يواجه المنتخب المصرى نظيره النيجيرى فيما يواجه منتخب موزمبيق نظيره السنغالى.. وضمن منافسات دورى أبطال أوروبا يتواجه إنترميلان مع بورتو، ولايبزيج مع مانستشتر سيتى.