القمة المصرية الأوزبكية بالقاهرة تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "تعاون واسع النطاق مع أوزباكستان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل أمس بقصر الاتحادية، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، عقد الزعيمان جلسة مباحثات على مستوى القمة بحضور وفدى البلدين، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

حيث أكد الرئيس السيسى متانة العلاقات بين مصر وأوزبكستان ووصفها بـ «الأخوية والتاريخية»، لافتا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان عام 1991، وأقامت معها علاقات دبلوماسية.

وأوضح الرئيس السيسى أن المباحثات أثمرت توقيع مجموعة من الاتفاقيات فى مجالات مختلفة، خاصة فى التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تعطى قوة دفع لعلاقات البلدين.

وشدد على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى، ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ، مشيرا إلى أهمية زيادة الميزان التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الأمنى والمعلوماتى فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس أن المباحثات تناولت استمرار التعاون والدعم المتبادل فى المحافل الدولية، موجها الشكر لأوزبكستان، لدعمها مصر فى الحصول على صفة المراقب فى منظمة شنغهاى، مشيرا إلى أنه تم التوافق، خلال المباحثات، على أهمية إيجاد حل لموضوع سد النهضة، وتشجيع الجانب الإثيوبى على توقيع اتفاقية ملزمة قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.

وكشف الرئيس عن توافق الجانبين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وفقا لحل الدولتين، كما أكد أهمية إيجاد حل سياسى للنزاع الروسى ـ الأوكرانى.

من جانبه، أكد شوكت ميرضيائيف أن مباحثاته مع الرئيس السيسى أسفرت عن دعم سبل تعزيز التعاون الواسع النطاق فى جميع المجالات، لاسيما السياسية والصناعية واللوجستية ومكافحة الفساد، خاصة فى ظل تطابق برنامج تنمية أوزبكستان مع برنامج الجمهورية الجديدة التى يتم تشييدها فى مصر.

وأشار ميرضيائيف إلى القيم المشتركة والعلاقات التاريخية مع مصر، منوها بوجود توافق كبير مع القاهرة فى العديد من القضايا وسبل حلها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن بينها القضية الفلسطينية، وسد النهضة، والنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأصدر الجانبان بيانا مشتركا، عقب المباحثات، أكدا خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون الشامل بين مصر وأوزبكستان، وأوضحا أن الرئيسين عقدا مباحثاتهما فى أجواء من الثقة والتفاهم، حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشار الرئيسان إلى أهمية توقيت الزيارة، إذ تحتفل الدولتان بالذكرى ال(31) لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتحت عنوان "الرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف شهدا أمس بقصر الاتحادية مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

وتحت عنوان "الرئيس يطلع على نتائج قمة الاتحاد الإفريقى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع أمس، مع سامح شكرى وزير الخارجية، حيث اطلع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقى، والتى اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الحالى بأديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع على نتائج القمة التى شهدت اتساقا مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصة ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقى وحالة السلم والأمن فى إفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية فى الأقاليم الجغرافية الخمسة للقارة، فضلا عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذى أكد أهمية الحفاظ على الموقف الإفريقى الموحد فى هذا الإطار.

كما شاركت مصر فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ «CAHOSCC»، والذى شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر فى استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 فى شرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.



وتحت عنوان "الملا يتابع خطة تحويل السيارات للغاز الطبيعى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد مضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطة الانتشار بما يزيد على أربعة أمثالها فى العامين الأخيرين تنفيذا لرؤية التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود التى يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث جرى إقامة أكثر من 700 محطة خلال هذه الفترة ليصل إجمالى المحطات إلى 909 محطات حاليا.

وأضاف الوزير، خلال الاجتماع الدورى لمتابعة الخطة، أن خطة التحويل أحدثت نقلة نوعية فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بالسوق المحلى وعملت على تلبية طلب حائزى السيارات المتزايد على هذا الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

وتحت عنوان "مصر للطيران تعلن تذاكر عمرة رمضان"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن شركة مصر للطيران طرحت أسعار عمرة شهر رمضان المبارك وسوف تشمل جميع الرحلات من مطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين خلال الفترة من 16 مارس وحتى 18 أبريل المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة الوطنية قولها "إنه تم إرسال خطاب إلى شركات السياحة شمل أسعار تذاكر العمرة لشهر رمضان تبدأ من 9500 جنيه وتصل إلى 15500 جنيه.

وتابعت المصادر أنه تم تحديد أسعار خطى "القاهرة - جدة - القاهرة" و"القاهرة - جدة - المدينة المنورة - القاهرة" بسعر يتراوح من 9500 إلى 15 ألف جنيه على أن تكون العودة يومى 28 و29 رمضان أو 1 و2 شوال، بينما تتراوح لخط "القاهرة - المدينة المنورة - جدة - القاهرة" بين 9500 و15500 جنيه على أن تكون العودة يومى 28 و29 رمضان أو 1 و2 شوال.