طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

ويسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

ومن المتوقع تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فمن من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لـ حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 13

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 19 12

دمياط 19 11

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 12

السويس 20 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 22 11

نخل 18 08

كاترين 18 04

الطور 22 11

طابا 20 11

شرم الشيخ 24 17

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 23 15

سفاجا 23 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 25 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 14

الفيوم 20 08

بنى سويف 20 07

المنيا 21 07

أسيوط 22 06

سوهاج 22 08

قنا 28 10

الأقصر 26 10

أسوان 28 14

الوادى الجديد 27 09

أبوسمبل 28 12