انقطاع المياه عن مدينة بـ الدقهلية وعدد من القرى التابعة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون من الساعة 8 صباحا، وحتى 5 مساء، ويشمل مدينة المنزلة وبعض القرى التابعة؛ وهى قرى "الفروسات والعامرة الجديدة والطويل والعزيزة"، كما تتأثر مدينة المطرية بضعف ضغوط المياه خلال الفترة المشار اليها.

يأتى هذا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتطهير الخزانات بمرفق المياة مما يستدعى تأثر عدد من المناطق بانقطاع وضعف ضغوط المياه

من جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، والمحاسب نادرمحى الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، بأهمية التنسيق مع مسؤولى شركة مياة الشرب والصرف الصحى؛ لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.