هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان خلال شهر شعبان؟

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جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه".
وأضافت الإفتاء: "فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.
وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء عن شروط صحة صلاة الجنازة على الميت.
وأوضحت الإفتاء، أنه يُشترط لصحَّة صلاة الجنازة ما يُشترط لصحَّة الصلوات المفروضة؛ من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسات، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنيَّة.
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