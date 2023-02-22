هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان خلال شهر شعبان؟

جدة - نرمين السيد - وقالت على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه".

وأضافت الإفتاء: "فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.

وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء عن شروط صحة صلاة الجنازة على الميت.

وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ"، قيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" متفق عليه.