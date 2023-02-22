3 ظواهر جوية تؤثر بقوة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
ويسود طقس دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، بينما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.
وكشفت الأرصاد عن أهم الظواهر المتوقعة اليوم، لافتة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وأشارت إلى وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأوضحت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
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