مسؤول بـ «التموين»: توفير كيلو الدواجن بـ65 جنيها فى المجمعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد المكنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، فى تصريحات له فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن تجار الدواجن لو طبقوا التكلفة الحقيقة لأسعار الأعلاف فى الأسواق؛ سوف تنخفض أسعار الدواجن.
وأكد أن هناك جشعًا من البعض فى استغلال أزمة الأعلاف؛ لرفع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للإفراج عن الأعلاف من الموانئ.
وفى سياق آخر، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج اليوم المذاع على قناة dmc الفضائية: "المشكلة الرئيسية أن المدخلات باهظة الثمن وبالتالى تخرج الأعلاف غالية وهناك البعض ممن يسيطرون على الصناعة وهى التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار، ونحن فى حاجة إلى مزيد من الرقابة فى المرحلة الحالية للوصول إلى مننتج رخيص يساهم فى انخفاض الأسعار".
وتابع: "لذا نطالب ببورصة للدواجن؛ لأن الموجودة عبارة عن مجموعة من السماسرة، وتحدثنا مع الوزير لتفعيل البورصة من خلال مجموعة من الخبراء وعمل لجنة لتحديد التكلفة الفعلية من خلال المدخلات لتحديد السعر الأصلح لصالح المستهلك".
وأشار إلى انخفاض الأسعار فى المعارض مثل معرض أهلا رمضان هو دعم من الجهات القائمة على المعارض، وتتحمل فارق الأسعار عن المواطنين.
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