مسؤول بـ «التموين»: توفير كيلو الدواجن بـ65 جنيها فى المجمعات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد المكنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، فى تصريحات له فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن تجار الدواجن لو طبقوا التكلفة الحقيقة لأسعار الأعلاف فى الأسواق؛ سوف تنخفض أسعار الدواجن.

وأكد أن هناك جشعًا من البعض فى استغلال أزمة الأعلاف؛ لرفع أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للإفراج عن الأعلاف من الموانئ.