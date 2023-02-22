تكريم فريق هندسة طنطا.. فاز بالمركز الأول بـ مسابقة «هاكاثون»

جدة - نرمين السيد - كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء فريق طلاب كلية الهندسة الفائز بالمركز الأول فى مجال التخطيط الذكى فى مسابقة "هاكاثون" التى نظمتها جامعة بنها بالتعاون مع شركة "أمازون" الأمريكية ووزارة التعليم العالى، بمشاركة 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.





وكرم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد علس عيطه والفريق الطلابى الذى يضم: محمد ناجى أبوعجور، ومحمد محمد حسن، ولمياء أشرف التطاوى، ومصطفى أحمد عبدالعظيم، ومحمد إبراهيم القبلاوى. وقدم رئيس الجامعة التهنئة لفريق لطلاب على تميزهم العلمى وتمثيلهم المشرف للجامعة، موجها بتوفير كل الدعم والرعاية لهم لاستمرار تميزهم العلمى وتنمية مهاراتهم. وأوضح أن اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتنمية مهاراتهم على رأس الأولويات بالجامعة، مطالبا الطلاب بالسعى الدائم لتحقيق التميز وحصد المزيد من المراكز المتقدمة فى المسابقات.

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