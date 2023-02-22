«التعليم» و«ابدأ» يبحثان التعاون لتطوير المناهج الرقمية لطلاب الصم والبكم

وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أكد الدكتور رضا حجازى، على اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم والصم والبكم، مشيرا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم؛ لتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم، بهدف تلقى المفاهيم التى تمكنهم من ممارسة التعلم بسلاسة ويسر.
وأشار الوزير إلى أننا أصبحنا فى حاجة ضرورية لتعلم لغة الإشارة كلغة نستطيع من خلالها سماع وفهم أبناء الوطن من الصم والبكم؛ لذا أعدت الوزارة نشرة بالإشارات الأكثر استخداما وسيتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية، لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وليترسخ فى وجدان طلابنا أننا نسمعهم ونفهمهم، كما تعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين المتخصصين فى لغة الإشارة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد فتحى سليمان إن منصة وشركة "كلمنى إشارة" تهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية فى مختلف المجالات للصم والبكم وضعاف السمع وباقى الإعاقات المزدوجة، لتساعدهم على التحصيل الدراسى والدمج والإتاحة فى المجتمع.
وناقش اللقاء إعداد ومواءمة المناهج للطلاب الصم والبكم، وتطوير المناهج الرقمية لمساعدتهم على التحصيل الدراسى، وإكسابهم مهارات سوق العمل.
حضر اللقاء الدكتور أکرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة سحر الألفى، مدير عام التربية الخاصة، والدكتورة عزيزة ممدوح مركز تطوير المناهج، وكريم عاطف، بإدارة التربية الخاصة.
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