ريال مدريد يدمر ليفربول ويفوز عليه 5-2 فى قمة مثيرة بدوري الأبطال.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:30 صباحاً - سقط فريق ليفربول الإنجليزي الذى يضم النجم المصرى محمد صلاح، أمام نظيره ريال مدريد الاسباني، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة المثيرة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ليفربول ضد ريال مدريد

أحرز داروين نونيز الهدف الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. ونجح النجم المصرى محمد صلاح في تسجيل الهدف الثانى للريدز في الدقيقة 14 من زمن المباراة. واستغل محمد صلاح الخطأ الفادح من الحارس البلجيكى تيبو كورتوا ليسدد الكرة فى الشباك.

ووفقا لشبكة "أوبتا" فقد أصبح محمد صلاح أكثر لاعب إفريقي في التاريخ تسجيلا للاهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 44 هدفا بالتساوي مع نجم تشيلسي السابق الإيفواري ديديه دروجبا.

كما أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل أهداف لـ ليفربول في البطولات الأوروبية (42 هدفًا)، متخطيا ستيفين جيرارد.

ونجح النجم البرازيلى فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21، قبل أن يضيف الثانى بالدقيقة 36 من زمن المباراة.

وجاء هدف فينيسيوس الثانى بعد خطأ فادح من أليسون حارس ليفربول الذى سدد الكرة فى قدم اللاعب البرازيلى لترتد فى الشباك معلنة هدف التعادل 2-2 للفريق الملكى.

وفى الشوط الثانى سجل ريال مدريد ثلاث أهداف متتالية حملت توقيع الثنائي ميليتاو وكريم بنزيما "هدفين" في الدقائق 48، 56، و67 من زمن المباراة على التوالي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول، كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، رودريجو.

ليفربول ضد الريال

ونجح ريال مدريد فى تكريس عقدته ضد ليفربول فى السنوات الأخيرة من خلال الفوز عليه، بعدما انتصر عليه فى نهائيين بدوري أبطال أوروبا 2018 و2022، فيما يسعى ليفربول بقوة فى رد الاعتبار وإسقاط الفريق الملكي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف.

أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 15 مارس المقبل.