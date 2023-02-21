معد كتاب التنسيقية "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم": ضبط المفاهيم يؤدي إلى التقدم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:28 مساءً -

أكد الدكتور محمد اللافي علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معد كتاب التنسيقية "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أن فكرة الكتاب الرئيسية هي محاولة تأصيل المفاهيم وطرح البعض الآخر المستجد سياسياً.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أنه يثق أنه في حالة وجود مفهوم واضح ودقيق للمفاهيم سنصل إلى التقدم، ولكن حال وجود مفاهيم بشكل عشوائي ودون تعريف دقيق يقاس عليه سيكون هناك تراجع، لأن بناء المفاهيم يأتي من خلال كيفية استخدامها إما في التوظيف الصحيح أو التحريف.

وأوضح أن هناك بعض المفاهيم التي يجب تعريفها بشكل محدد مثل مصطلح الدولة وهل حدودها جغرافية أو سياسية، خصوصاً وأن بعض الجماعات حاولت نشر فكرة عدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، كذلك مفهوم حقوق الإنسان وكيف يمكن توظيفه بشكل صحيح حتى لا يتم استخدامه لتنفيذ أغراض معينة، وغيرها من المفاهيم مثل الإرهاب وصفقة القرن.

وقال إنه حاول كذلك أن يذكر بعض المفاهيم السلبية مثل؛ الرشوة والفساد وربطها بالديمقراطية، لأن ذلك الأمر قد يتسبب في تشوية بعض المفاهيم، انتهاء بالتعبيرات الإيجابية التي تربط المفاهيم بالتعبيرات السلبية، مثل التنوير والتسويق السياسي والتنشئة السياسية، مشيراً إلى أن بناء النشء مكانه الحقيقي الجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كلا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د.فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.