الدكتور صفي الدين خربوش: كتاب التنسيقية "مفاهيم سياسية" غرضه تثقيف النشء والشباب سياسياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:28 مساءً -

أكد النائب الدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقدم كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أنه سعيد بهذا الكتاب كونه فكرة شبابية متميزة، مضيفاً أنه مجرد مقدمة لإصدارات سياسية أخرى ستعدها التنسيقية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أن الغرض الأساسي من الكتاب أن يكون لدى النشء والشباب الكثير من المعرفة حول المفاهيم السياسية، لأن النشء والشباب هم من سيتحملون المسئولية في المستقبل ولذلك يجب العمل على تثقيفهم سياسياً للوصول إلى جيل مثقف سياسياً.

وأشار إلى أن الكتاب محاولة وخطوة جيدة في التنشئة السياسية والتي تعتمد على نقل القيم الإيجابية من الجيل الحالي إلى الأجيال القادمة، معرباً عن رغبته في أن يستتبع هذا الكتاب خطوات أخرى للإسهام في وجود جيل لديه بينة سياسية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضر الجلسة النقاشية، كلا من د. محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "معد الكتاب"، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "المشرفة على الكتاب"، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "فريق العمل"، ود. صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "مقدم الكتاب".

كما حضر كلا من د. رشاد أحمد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ود.محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية د.فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ود. شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.