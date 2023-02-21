رئيس شعبة الأدوية: سعر بعض حقن الأورام تخطى 100 ألف جنيه وتوطين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:27 مساءً - أشاد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، بإعلان الحكومة بدء التشغيل التجريبي لأول مصنع لتصنيع أدوية الأورام في مصر، منوهًا أن الدولة تستورد نحو 98% من تلك الأدوية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن أسعار أدوية الأورام خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن «سعر الحقنة يتراوح ما بين 30 ألف إلى 50 ألفًا».

ونوه أن سعر بعض الحقن يتعدى 100 ألف جنيه في الجرعة الواحدة، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة مرهقة للمواطنين، وتمثل عبئًا على ميزانية الدولة.

وذكر رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن شركات الأدوية شركات تجارية، ولا علاقة لها بالأمور الاقتصادية، مؤكدًا أن قرار اليوم يمنع تحكم الشركات في مصر، ومنع توريد الأدوية إلا بعد رفع السعر.

ولفت إلى أن «توجه الدولة المصرية وتعليمات القيادة السياسية لتوطين صناعة الأدوية، ومنها أدوية الأورام المستوردة، يوفر التكلفة للثلث، ويوفر عملة أجنبية للدولة، وينقل مصر نقلة كبيرة