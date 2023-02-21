محمد صلاح يصنع.. نونيز يسجل أول أهداف ليفربول ضد ريال مدريد فى الدقيقة 4 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:27 مساءً - أحرز داروين نونيز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الأول من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، في شباك نظيره ريال مدريد الاسباني، بالدقيقة الرابعة من بداية المواجهة المقامة بينهما حاليا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول، كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، رودريجو.

ليفربول ضد ريال مدريد

يرغب ريال مدريد فى الحفاظ على اللقب وتكريس عقدته ضد ليفربول فى السنوات الأخيرة من خلال الفوز عليه، بعدما انتصر عليه فى نهائيين بدوري أبطال أوروبا 2018 و2022، فيما يسعى ليفربول بقوة فى رد الاعتبار وإسقاط الفريق الملكي المتوج مؤخرا ببطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على بفارق لايبزيج الوصيف.

أما ليفربول، فقد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، حيث حصد 15 نقطة لكنه تخلف بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

المواجهة بين ريال مدريد وليفربول تأتي تكرارًا لنهائي نسختي 2022 و2018 من دوري أبطال أوروبا، وتمكن النادي الملكي من تحقيق الفوز في المباراتين، مما يجعل "الريدز" ساعيًا إلى الثأر من ريال مدريد.

ويدخل فريق ليفربول هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة من خلال الفوز 10 مباريات والتعادل في خمس بينما تلقى 7 هزائم.

بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 15 مارس المقبل.