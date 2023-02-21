جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 10:27 مساءً - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 21/ 2/ 2023 ثلاث مواجهات فى بطولة الدورى الممتاز، وتحديدًا فى الأسبوع التاسع عشر من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق أسوان نظيره الأهلى، وحل غزل المحلة ضيفًا على الإسماعيلى، والتقى فاركو مع حرس الحدود، ويستمر المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب، والذى جاء كالتالى..

جدول ترتيب الدورى

واصل فريق الأهلي عروضه المميزة في الدورى وحقق فوزا مريحا أمام نظيره أسوان، بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلى بهدف +90 لـ "أجويرو" (فيديو)

تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وأحراز عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى هدف الدراويش في الدقيقة 54، عقب رجوع نادر قمر الدولة حكم المباراة إلى تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة من إحراز هدف التعادل.

وبهذة النتيجة احتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 27 محتلا المركز السابع.