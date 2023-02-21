الرئيس السيسى يمنح اسم المستشار سعيد مرعى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منح اسم المستشار الراحل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً للعطاء المتميز، وجرياً على عادة الدولة المصرية فى تقدير رجال السلطة القضائية.





وسلم المستشار عمر مروان وزير العدل لأسرة المستشار الراحل الوسام الشرفى الرفيع، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة العدل. وأعرب الوزير أن هذا التكريم يُعد تتويجاً لدور الفقيد الراحل وتخليداً لذكرى عطرة لقاضٍ أسهم إسهاماً بارزاً خلال مسيرته القضائية فى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم خلال رحلة طويلة بين أروقة العدالة اتسمت بالحيدة والنزاهة تبوأ خلالها مكانة مستحقة. من جانبها عبرت أسرة المستشار الراحل سعيد مرعى عن سعادتها بالتكريم وشكرها البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على هذه اللفتة الإنسانية الراقية.

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