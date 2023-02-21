مصر بعيدة عن أحزمة الهزات الأرضية.. شبكة رصد الزلال: لا داعي للقلق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 09:30 مساءً - أكد الدكتور محمد عز العرب أستاذ بالشبكة القومية لرصد الزلازل، أن المصريين تعرضوا لشائعات لم تحدث من قبل خلال زلزال تركيا، ويجب أن يستقى المواطن المعلومة من المصادر الموثوق بها، وأن هناك محطات لرصد الزلازل، هي المعنية بهذه المعلومات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن عملية المد والجزر تتأثر بالشهر القمرى، ومن الطبيعى أن يحدث انحسار لمستوى سطح البحر وانخفاض منسوب مياه الشواطئ، مضيفاً أنه لا يوجد فى علم الزلازل توقع بحدوث زلزال، ومن ثم لا ادعي للخوف من زلزال تركيا وهى بعيدة عنا، وهناك زلازل حدثت فى الماضى وممكن أن تحدث فى المستقبل، لكن لا يمكن أن نتنبأ بها.

وأشار إلى أن زلزال تركيا حدث على نفس الصدع الذى حدث عليه الزلزال الكبير في 6 فبراير، والصدوع موجودة.

وأفاد أن قارة أفريقيا لا يوجد وسطها حدود من الصدوع، حيث أن الناس تستقى معلومة وتفسرها بطريقة غير صحيحة، مؤكدا أن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل ولن تتغير بمرور الزمن، وما حدث فى مصر مجرد شعور بالهزة، ولا داعى للقلق.