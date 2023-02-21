محافظ الغربية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير القرى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى أصدرته المحافظة اليوم الثلاثاء، جاء تصريح المحافظ خلال جولته التفقدية فى قرى "سجين الكوم، وأبشواى الملق وبلتاج" بمركز قطور، لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث مطالبهم والاطلاع على انتظام سير العمل داخل كافة القطاعات، بحضور الدكتور ياسر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة قطور.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته بسجين الكوم وحدة الرعاية الصحية واستمع لشرح من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة عن الخدمات التى تقدمها الوحدة من خلال أقسام، الجلدية، والباطنة، والنساء والتوليد، الأطفال وتنظيم الأسرة، كما استمع إلى فريق نادى المرأة وما يقدمه من توعية صحية للمواطنين المترددين على المركز.

وتابع المحافظ جولته فى سجين الكوم بتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى حيث تفقد رحمى يرافقه حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، محطة مياه الشرب ووحدة معالجة الحديد والمنجنيز.

كما تفقد محطة رفع الصرف الصحى إلى جانب تفقده محطة معالجة الصرف الصحى بسجين الكوم والتى تخدم 4 محطات رفع وتعمل بسعة 15 ألف متر مكعب يوميا.

ووجه المحافظ، رئيس الشركة بالصيانة الدورية للأجهزة داخل معمل المحطة كما وجه مديرية الرى بتطهير ترعة جنابية دسوق أمام محطة سكة حديد سجين الكوم على طريق أبشواى.

وتفقد رحمى فى قرية أبشواى الملق مركز الشباب بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والذى قدم شرحا تفصيليا عن مكونات المبنى، كما تفقد مبنى الوحدة المحلية ومركز طب الأسرة ووحدة الغسيل الكلوى.

واختتمت الجولة فى بلتاج حيث تفقد رحمى مدرسة الشهيد أحمد أبورية ووحدة الرعاية الصحية بالقرية إلى جانب تفقد محطة معالجة الصرف الصحى والمقامة على مساحة 10400 م2 بطاقة تصميمية 6500 م3 يومياً، لتحسين خدمات الصرف الصحى لقرى بلتاج والقرى المجاورة.

واستمع المحافظ خلال الجولة، إلى طلبات المواطنين، موجها رئيس المدينة بحلها على الفور، وأكد أنه سيتفقد تلك القرى مرة أخرى للتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات وتلبية مطالب الأهالى.