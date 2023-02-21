بنزيما وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد ضد ليفربول فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:26 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتى، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة نظيره فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول، كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، بنزيما، رودريجو.

تشكيل ريال مدريد

ليفربول ضد الريال

ريال مدريد تأهل إلى دور الستة من دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لايبزيج الوصيف، جمعهما الملكى من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة على الترتيب، وأحرز 15 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويسعى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى إنهاء صيامه التهديفي في نسخة دوري أبطال أوروبا 2023، حيث إنه فشل في تسجيل أي هدف مع ريال مدريد بمشوار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهي إحصائية سلبية للنجم الفرنسي مع الملكي. وشارك كريم بنزيما مع ريال مدريد، في 4 مباريات بمشوار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل التأهل إلي دور الـ 16، وتغيب عن لقاءين أمام لايبزيج بالجولة الثانية والخامسة، بسبب إصابة حمل عضلي زائد.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد وهو الروماني سيتفان كوفاتش، حيث تعد هذه هي المباراة الثانية التي يقودها الحكم الروماني كوفاتش لفريق ريال مدريد، بعد مباراة مانشستر سيتي و ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي والتي إنتهت بفوز السيتيزنز بنتيجة 4-3.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة جمعهم من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في ثلاثة وتلقى ثلاثة هزائمظ، وقد فاز مؤخرا على أوساسونا 2-0.