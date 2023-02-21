الأرصاد توجه تحذيراً للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة: لا تستعجلوا!

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:26 مساءً - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتبقى 16 يوماً وينتهى شهر "أمشير" وسنشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، وارتفاعا فى درجات الحرارة، وهى أعلى من المعدلات بدرجتين.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، إلى أنه مع منتصف الأسبوع ستزيد درجة الحرارة العظمى إلى 24 درجة.

وأضافت أن الطقس بارد فى فترات الليل، وشديد البرودة فى بعض المناطق، مشددة أنه يجب ألا نستعجل فى تخفيف الملابس، حيث يتبقى شهر على انتهاء فصل الشتاء تجنبا لنزلات برد.

وأوضحت أنه من الوارد أن يكون هناك تقلبات جوية، وسقوط أمطار ضعيفة غدا على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن أعلى درجات حرارة تسجل فى الربيع ويحدث تقلبات جوية وعواصف ترابية محملة برياح الخماسين، لافتة إلى أنه غدا ستكون الشمس ساطعة على معظم محافظات الجمهورية وسيكون الجو مشمس ودافىء إن شاء الله.