مواعيد الخريطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني الشهرية 2023 ونهاية العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:25 مساءً - تعرف على مواعيد الخريطة الزمنية لكافة الامتحانات بعد دمج اختبارات الشهر لها، حيث يبحث العديد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي بعد إضافة مواعيد امتحانات الشهر لها فى هذا السياق ننشرها كاملة.

الخريطة الزمنية لامتحانات الترم الثاني الشهرية 2023

امتحانات شهر فبراير تبدأ ٥ مارس.

امتحانات شهر مارس تبدأ 2 أبريل.

المهام الأدائية تبدأ خلال 25 أبريل حتى 30 أبريل.

موعد امتحانات آخر العام 2023

مجمل امتحانات النقل تبدأ الخميس ٤ مايو وتنتهى الخميس 11 مايو.

امتحانات الصف الرابع والخامس 4 أيام تبدأ الخميس 4 مايو تنتهى الإثنين 8 مايو.

تبدأ امتحانات الصف السادس 3 أيام تبدأ يوم الثلاثاء 9 مايو وتنتهى الخميس 11 مايو.

الأول والثانى الإعدادى من السبت 6 مايو للخميس 11 مايو.

الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 13 مايو وتنتهى الخميس 18 مايو.

الدبلومات العملى من 20 حتى 25 مايو.

الدبلومات النظرى من 27 مايو حتى 7 يونيو.

الثانوية العامة من 10 يونيو حتى 10 يوليو.

