«حياة كريمة».. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية لقرية المعصرة بمركز ملوى

جدة - نرمين السيد - وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة -فى بيان اليوم الثلاثاء- إن الجامعة تواصل بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" تقديم الخدمات المتكاملة للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة بإطلاق قوافل متكاملة لتلك القرى وتوفير خدمات فى المجال الطبى والتوعوى والبيطرى، للمساهمة فى توفير أكبر استفادة لأهالى القرية من خلال هذه القافلة.

وأضاف أن القافلة أوقعت الكشف الطبى وصرفت الأدوية لـ590 حالة مرضية من أهالى القرية فى تخصصات "الأطفال- الباطنة- الرمد- الأنف والأذن- النفسية والعصبية- المسالك البولية- الجلدية- النساء والتوليد- العظام- القلب" بينما قدم فريق التمريض ندوات توعوية عن "الأنيميا وتأثيرها على جسم الإنسان" و"الإسعافات الأولية"، إلى جانب ندوات أخرى تم تقديمها حول "خطورة إلقاء المخلفات فى المجارى المائية".

وتابع أن القافلة قدمت أيضًا خدمات لمربى الماشية بتلك القرى بتوفير الكشف البيطرى وتقديم التحصينات للحيوانات والماشية والتى خضع لها 120 رأسا من الماشية خلال فترة انعقاد القافلة بتلك القرية.

وأوضح أن القافلة ضمت فريقا متكاملا من كليتى الطب والصيدلة والتمريض لتقديم خدمات الكشف الطبى وصرف الأدوية والتوعية الصحية لأهالى القرية، وفريقا من أعضاء هيئة التدريس كلية الزراعة وفريق من الطب البيطرى لتقديم خدمات طبية بيطرية لمربى الماشية بتلك القرية، إلى جانب فريق طلابى من كلية التربية الرياضية لتنظيم فعاليات القافلة.