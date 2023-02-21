جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 633 مواطنا ضمن القافلة الطبية التى نظمتها بقرية أبو مناع بحرى التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية للجامعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد غرباوى - فى بيان اليوم الثلاثاء - حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب صحية واجتماعية بما يساهم فى بناء الإنسان وتعزيز قيمته الشخصية المصرية. من جانبه، قال الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة ضمت العديد من التخصصات ومنها باطنة ورمد وعظام وأنف وأذن وحنجرة ونساء وتوليد وأطفال وجلدية ونفسية وعصبية. وأضاف أنه القافلة شملت حملة للتوعية ضد مخاطر الإدمان من مختلف المراحل العمرية وتوزيع المطبوعات والملصقات وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 633 مواطنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.