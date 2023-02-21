غنيم: بنى سويف من المواقع الواعدة على مستوى القطاعات التنموية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف إن بنى سويف تعتبر من المواقع الواعدة على مستوى مختلف القطاعات التنموية، وخاصة فى ظل المقومات التى تتمتع بها، والمشروعات القوية التى شهدتها المحافظة خلال الـــ 8 سنوات الماضية، بجانب التوجه التنموى الحالى نحو التنمية المُستدامة من خلال دعم وتحفيز إمكانية تنفيذ المشروعات الخضراء لدعم المبادرة الوطنية فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، فى مكتبه، مع وفد من منظمة المدن المتحدة وهى منظمة عالمية مقرها دولة النمسا، وتعمل على دعم أهداف التنمية المُستدامة على مستوى العالم، لبحث أطر التعاون الممكنة بين المنظمة والمحافظة، والاستفادة من قدرات المنظمة فى دعم الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، والتى تندرج تحت مظلة رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وبسحب بيان صحفى، صدر عن المحافظة، فقد رحب غنيم، بالتعاون مع المنظمة التى تعتبر من أهم المنظمات العالمية العاملة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن بنى سويف تسير بخطى مدروسة ومتتابعة فى تنفيذ استراتيجية تنموية محلية عامة لــ 6 قطاعات اقتصادية، والتى شهدت بالفعل تنفيذ عددٍ من المجالات وخاصة فى القطاع السياحى والتنمية الزراعية ومجال الاستثمار واللوجستيات وغيرها.

وكلف المحافظ المكتب الفنى بدعم المنظمة بكافة البيانات المطلوبة والمشروعات التى تتسق مع توجه وأهداف المنظمة بجانب التنسيق المستمر مع مسئولى الشركة حتى الانتهاء من الصياغة المتكاملة لبروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين.

وأشار إلى أن مسئولى المنظمة استعرضوا، المجالات ونوعية المشروعات التى تدعمها المنظمة، خاصة وأنها تستهدف دعم محاور التنمية المُستدامة التى تتبناها الأمم المتحدة، من خلال الانطلاق نحو العالم بأكمله، والبدء بالدول التى تتوافق رؤيتها التنموية مع محاور أهداف التنمية المُستدامة، والتوجه نحو المدن والمحافظات التى تعمل وفق رؤية واستراتيجية تنموية واضحة مع الرؤى العامة للتنمية المُستدامة.

وأكد أن اللقاء تطرق للآليات المطروحة لعقد شراكة تنموية مع المحافظة، لدعم رؤيتها واستراتيجيتها التنموية، من خلال اقتراح برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، يتم توقيعه فى القريب العاجل، حيث تم الاتفاق على إرسال نموذج يتضمن المحاور والأبعاد والأساليب والخطوات العملية المُتبعة حسب منهج المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة المدن المتحدة تهدف إلى تنفيذ مشروع صافى الإزدهار الصفرى "Net zero" فى المدن المصرية بهدف ابتكار طريقة تعميم حلول التنقل والطاقة الذكية والمثستدامة وتطويرها وتمويلها، فى إطار رؤية 2030، من خلال حشد كافة الجهود المحلية والدولية فى هذا الشأن.