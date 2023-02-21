انت الان تتابع خبر أسعار إشتراكات المترو الجديدة 2023 للطلبة وكبار السن والمجندين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار إشتراكات المترو 2023 ارتفاعًا في قيمتها وذلك بحسب عدد المحطات المطلوب الإشتراك فيها، حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري عن أسعار تذاكر المترو 2023 الجديدة لعام 2023، كما أوضح أن الوزارة حددت أسعار أرخص كثيراً من أجرة الموصلات العامة، تابعوا معنا التفاصيل.

أسعار إشتراكات المترو الجديدة

وعن أسعار إشتراكات المترو الجديدة 2023 لكبار السن والمجندين وأيضاً للطلبة التي تم الإعلان عنها فهي كالتالي:

أسعار إشتراكات المترو

أسعار إشتراكات المترو

خطوات الإشتراك لكبار السن والمجندين

أولاً يجب التوجه لأقرب مكتب إشتراكات بمحطات المترو. هنا يتم شراء الإستمارة الخاصة بالأشتراك، وهنا نملء الإستمارة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح. يجب تقديم 2 صورة شخصية مقاس 4×6 مع الإستمارة. ثم نقدم الإستمارة في مكتب الإشتراكات مع صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن أقل من 16عاما. نقدم أيضاً صورة للكارنية لمن هم من: ذوي الاحتياجات الخاصة- الشرطة – الجيش – صحفيين.. إلخ. يتم استخراج الإشتراك بدون ختم.

خطوات الإشتراك للطلبة