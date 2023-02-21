تحليق 70 رحلة بالون طائر تقل 2005 سائحين فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن رحلات البالون الطائر وتحليقها فى سماء الأقصر، لاقت رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية وللتمتع بالإجازات فى المدينة التى تحتضن ثلثى آثار العالم. كما أشار عبود إلى التزام جميع الشركات العاملة فى البالون بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال.

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