أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم في الدوري ضمن منافسات الجوالة الـ19

يبحث عشاق القلعة الحمراء عن أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، حيث التقى النادي الأهلي مع نظيره نادي أسوان اليوم في مواجهة قوية، ولعب الفريقان على استاد أسوان الرياضي وسط عدد كبير من الجماهير، ويقدم دوت الخليج نتيجة مباراة الأهلي وأسوان خلال السطور التالية.

أهداف مباراة الأهلي وأسوان

سجل أهداف مباراة الأهلي وأسوان التي لعبت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 كلاً من: محمود عبد المنعم كهربا والذي سجل الهدف الأول في شباك تمساح النيل في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

واستطاع جناح الأهلي الأيمن أحمد عبد القادر من تسجيل الهدف الثاني من تمريرة حسين الشحات، ثم تمكن قليو الوسط محمد مجدي أفشة من إحراز الهف الثالث في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 3 الأهلي لا شيء أسوان.

واستمرت المباراة على ذلك المنوال في الشوط الثاني لتخرج نتيجة مباراة الأهلي وأسوان بثلاثية نظيفة دون رد للأهلي، ويرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 ليتربع منفرداً بصدارة الدوري المصري في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد نادي أسوان عند النقطة 22 في المركز التاسع.

ملخص مباراة الأهلي وأسوان

عاد المارد الأحمر إلى الانتصارات من جديد، بعد التعثر أمام الهلال السوداني يوم السبت الماضي 18 فبراير، وتمكن من تحويل ملخص وأهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم لصالحه، ليحافظ على مكانته في الصدارة، وتمكن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر مدرب الفريق الأول للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم الاستفادة من أهداف مباراة الأهلي وأسوان اليوم لصالح الفريق ومعنوياته.