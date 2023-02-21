انت الان تتابع خبر إرتفاع أسعار تذاكر المترو الجديدة 2023 لأكثر من 25 محطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 عن أسعار تذاكر المترو الجديدة التي شهدت إرتفاع وذلك لأكثر من 25 محطة، سنوضح لكم التفاصيل في الفقرات التالية من هذا المقال.

إرتفاع أسعار تذاكر المترو

أعلن وزير النقل المصري عن إرتفاع أسعار تذاكر المترو إلى 12 جنيهاً بدلاً من 10 جنية، وذلك في حال إستخدمه المواطنين لأكثر من 25 محطة، وأوضح الوزير أن الأسعار التي حددتها الوزارة أرخص كثيراً من أسعار المواصلات العامة لعدد المحطات ذاته.

كما أضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم أنه من غير المعقول أن تظل تذكرة المترو في الأسعار القديمة كما كانت وذلك لأكثر من 25 محطة، حيث تتجه الدولة إلى تشغيل عدد من المحطات بالخطوط المتخلفة في الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة خاصة تابعة لهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقوم بإصدار تذاكر موحدة لكافة وسائل النقل في خطوط المترو وأيضاً الجر الخفيف كمرحلة أولى، موضحاً أن المرحلة الثانية سيتم ربط المترو بخطوط السكك الحديدة في المستقبل، كما سيتم أيضاً ربط تذاكر القطارات والمترو والطيران بكارت موحد لاحقاً.