انت الان تتابع خبر أسعار إشتراكات القطار الكهربائي 2023 بعد إعلان وزير النقل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار إشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT الجديدة 2023، حيث يعتبر هذا القطار إحدى وسائل النقل داخل منظومة الإنتقال الواصلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند بداية نقل الحكومة بشكل كامل في شهر مارس المقبل إلى العاصمة الإدارية، إليكم التفاصيل.

أسعار إشتراكات القطار الكهربائي

أما بالنسبة إلى أسعار إشتراكات القطار الكهربائي الجديدة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم فهي كالتال:

إشتراك الـ 300 جنيه شهري لعدد 5 محطات، وذلك بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة، حيث تأتي بنسبة 47% تخفيض.

إشتراك الـ 600 جنية شهري لأكثر من 7 محطات، وذلك بواقع تكلفة 11.5 جنية للتذكرة، حيث تأتي بنسبة 42% تخفيض.

خطوات الإشتراك في القطار الكهربائي الخفيف