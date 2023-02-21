الرئيس السيسي ونظيره الأوزباكستاني يتفقان على زيادة التبادل التجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:25 مساءً - اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوزباكستاني شوكت ميرضياييف على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك حسبما ذكر البيان المشترك حول تعزيز التعاون الشامل بين مصر وأوزباكستان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بشأن مباحثات الرئيسين اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية.

وأكّد الرئيسان، على أهمية تعزيز أنشطة اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والاقتصادي والفني، وتعزيز أنشطة منتدى الأعمال المصري- الأوزبكي. كما رحّبا بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.

كما رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالخطوات المهمة التي قطعتها أوزباكستان في مجال البنية التحتية، ولا سيما لتنفيذ مشروعات الربط بالبنية التحتية الإقليمية المستقبلية الطموحة التي ستسهم في تعزيز حركة التجارة بين أوزبكستان ومختلف دول العالم.

ورحّب الجانبان أيضًا، بتصنيف مصر خلال عام 2022 كإحدى أهم الوجهات السياحية التي يقصدها المواطنون الأوزبك، وزيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

وشدد الرئيسان، على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنمية حركة السياحة والطيران بين البلدين، وتقديم كافة التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة لتحقيق ذلك.