حمدي حسانين مديرا لمركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة بجامعة سوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 05:25 مساءً - أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج قرارا بتولي الدكتور حمدي حسانين موقع المدير التنفيذي لمركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة بالجامعة .

ويهدف المركز الي القيام بالرسالة العلمية والبحثية في مجال التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الصناعة والزراعة، إلى جانب تقديم الاستشارات في أعمال إدراة التكنولوجيا المنشأة بالجامعة والمجتمع المحيط.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تسعى لتعزيز عملية التنمية المستدامة في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والإدارية في الجامعة، وتحرص على القيام بدورها في خدمة المجتمع، من خلال تسخير خبراتها وكفاءاتها العلمية، مضيفاً أن لائحة المركز سبق اعتمادها من مجلس الجامعة، ثم من المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، حتى صدر بها قرار وزاري من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المركز سيقوم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية والتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات الأخرى على الصعيدين العربي والعالمي، عن طريق عقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المختلفة.

من ناحيته ، أشار الدكتور حمدي حسانين المدير التنفيذي للمركز إلى أن المركز يعد وحدة ذات طابع خاص، يرأسها الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والدكتور خالد عمران نائباً لرئيس مجلس الإدارة، مضيفاً أن المركز يضم في عضويته كلاً من الدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتورة ندا عبدالمحسن الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عبدالعليم المنشاوي الأستاذ بكلية الزراعة، بالإضافة إلي عضوين من خارج الجامعة وهما مهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة بسوهاج، وأميرة طاهر إبراهيم خبيرة ريادة الأعمال والباحثة بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، هذا بالإضافة إلي اللجان التخصصية والتي سوف يتم تشكيلها ومنها اللجنة الإعلامية، ولجنة التدريب، وأيضاً لجنة الاستشارات العلمية والخدمات المجتمعية ولجنة المؤتمرات.