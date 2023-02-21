الرئيس السيسى يناقش نتائج قمة الاتحاد الإفريقى مع سامح شكرى

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقى، والتى اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجارى بأديس أبابا، حيث شهدت نتائج القمة اتساقًا مع المواقف المصرية بشكل عام، لاسيما ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الإفريقى وحالة السلم والأمن فى إفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية فى الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والذى أكد أهمية الحفاظ على الموقف الإفريقى الموحد فى هذا الإطار.
كما شاركت مصر فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ "CAHOSCC"، والذى شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر فى استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التى تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
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